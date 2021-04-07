Владимир Путин наградил почетными грамотами двух жительниц Барнаула

Поощрения утверждены распоряжением Президента Российской Федерации 5 апреля 2021 года.

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Ольга Тользак, учитель географии средней школы № 53 Барнаула. В период дистанционного обучения Ольга Викторовна активно использовала электронные ресурсы для проведения видеоконференций, уроков в формате групповой работы. В летний период педагогом были организованы полевые практики по изучению рельефа предгорья Алтая в рамках деятельности Русского географического общества. По итогам этой работы пятеро учеников Ольги Тользак стали победителями всероссийского конкурса.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва «Заря» Ирина Тимофеева (г. Барнаул). Под ее руководством спортсмены школы неоднократно становились призерами всероссийских соревнований по волейболу. Воспитанники школы выступают в составе известных волейбольных клубов страны («Зенит», г. Казань; «Локомотив», г. Новосибирск). Ирина Тимофеева также является судьей первой категории по волейболу, пляжному волейболу, легкой атлетике. Все официальные соревнования Алтайского края по этим видам спорта не обходятся без ее активного участия.

По традиции в адрес лиц, получивших столь высокую оценку их работы, направлены поздравительные телеграммы от губернатора Алтайского края, передаёт пресс-служба мэрии.