Жительница Барнаула обратилась к гадалке за помощью, но лишилась больше 1 млн рублей

Мошенники оформили на неё три кредита.

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Накануне в полицию обратилась жительница Барнаула с заявлением о том, что неизвестные лица похитили с её банковских карт 1 120 000 рублей.

Полицейские установили, что 34-летняя горожанка решила обратиться к гадалке после начавшихся проблем в семейной жизни. На сайте она нашла объявление и позвонила по указанному номеру. Ей ответила неизвестная женщина и представилась ясновидящей Таисией. В ходе разговора ведунья пояснила, что стоимость услуг будет стоить 1 000 рублей. Жительница Барнаула поверила и перевела на указанный банковский счет нужную сумму.

Через некоторое время с ней снова связалась незнакомка и сообщила, что на семью наложена порча, и чтобы избавиться от неё, необходимо перечислить ещё 20 тысяч рублей. И в этот раз женщина доверилась и перевела деньги.

Однако, когда заявительница зашла в приложение банка, то обнаружила, что на неё оформлено три кредита. Деньги были перечислены по тем же реквизитам, по которым женщина перечисляла плату за якобы снятие порчи.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.