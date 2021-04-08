Режим повышенной готовности ввели в ряде районов Алтайского края из-за паводка

Подготовительные мероприятия на случай возможного подтопления в населённых пунктах региона продолжаются.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Введение режима повышенной готовности в ряде районов Алтайского края связано с активным снеготаянием и возможным подтоплением талыми водами. По данным синоптиков, в ближайшее время возможно осложнение ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей.

Сотрудники МЧС России заранее принимают подготовительные меры: обходят дворы, сообщают о складывающейся ситуации местным жителям. Так, в Петропавловском районе, в селе Антоньевка в связи с притоком талой воды проведен обход дворов, находящихся в зоне риска, в ходе которого гражданам предложено заблаговременно разместиться у родственников.

Остаётся на контроле ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы 5 жилых домов. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам. В райцентр Краснощёково, где также есть скопления талой воды, направлены сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с комплектом водоналивных дамб.

Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет.