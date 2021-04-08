В Барнауле обсудили ситуацию с аварийными домами на ул. 1-й Западной, 51 и Советской Армии, 54

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города сегодня, 8 апреля 2021 года, провёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

По информации пресс-службы мэрии, специализированная организация «Земстройпроект» проведет обследования несущих конструкций здания по ул. 1-й Западной, 51. Подрядная организация приступила к работе, заключение будет готово до 15 апреля.

В пункте временного размещения на Тимуровской, 23 людей нет. Жители аварийного дома разместились у родственников и знакомых, четыре семьи переехали в квартиры маневренного фонда.

Специалисты ООО «Алтайский центр строительно-технической экспертизы» провели предварительное освидетельствование технического состояния строительных конструкций здания по улице Советской Армии, 54. Существует вероятность дальнейшего обрушения кладки.

Жильцам дома предложили воспользоваться пунктом временного размещения либо маневренным фондом. Сейчас в ПВР на Советской Армии, 73 по-прежнему находятся четыре человека, в том числе один ребёнок. Остальные разместились у родственников и знакомых.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Границей зоны ЧС определена придомовая территория по адресу: ул. Советской Армии, 54.

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объемов городского маневренного фонда.