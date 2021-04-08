В Барнауле задержали двух кемеровчан, которые украли в магазине больше 1 млн рублей

Из магазина по продаже рыбы и морепродуктов они вытащили металлический ящик с деньгами, договором аренды и медкнижками работников.

В подсобное помещение воры пробрались, взломав окно. Один из злоумышленников залез в магазин, похитил ящик с 1 200 000 рублей и передал своему сообщнику. После этого мужчины скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий барнаульские правоохранители задержали в Кемеровской области по подозрению в совершении преступления задержали двух ранее судимых кемеровчан, 1972 и 1980 годов рождения. Один из задержанных решил спрятаться от полицейских под кроватью в квартире сожительницы. Сделал он это, скорее всего, не без ее помощи, поскольку дверь в квартиру долго не отрывали. Замок пришлось вскрывать. Мужчину обнаружили быстро.

Фигуранты дали признательные показания. У подозреваемых полицейские изъяли 72 тысячи рублей, банковские карты, орудие взлома, а также автомобиль Mercedes-Benz — в счет возмещения ущерба.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.