Барнаулец пытался продать машину, но лишился большой суммы денег

Его обманул лже-покупатель.
Житель Барнаула опубликовал в Интернете объявления о продаже автомобиля Renault Logan. Вскоре ему позвонил незнакомец, который хотел купить машину. Но он сообщил, что находится не в городе, так как работает на вахте в другом регионе.
«На предложение перевести задаток за транспортное средство в размере 49 000 рублей продавец согласился. Потерпевший прошел к банкомату и начал строго следовать указаниям покупателя, после чего выяснилось, что он перечислил ему 90 000 рублей со своего сберегательного счета», — пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Тогда мужчина обратился в полицию.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Сотрудники полиции призывают жителей края к бдительности:
Будьте бдительны! Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.