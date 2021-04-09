Барнаулец пытался продать машину, но лишился большой суммы денег

Его обманул лже-покупатель.

Житель Барнаула опубликовал в Интернете объявления о продаже автомобиля Renault Logan. Вскоре ему позвонил незнакомец, который хотел купить машину. Но он сообщил, что находится не в городе, так как работает на вахте в другом регионе.

«На предложение перевести задаток за транспортное средство в размере 49 000 рублей продавец согласился. Потерпевший прошел к банкомату и начал строго следовать указаниям покупателя, после чего выяснилось, что он перечислил ему 90 000 рублей со своего сберегательного счета», — пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Тогда мужчина обратился в полицию.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники полиции призывают жителей края к бдительности:

никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через интернет и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

если продавец или покупатель просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие в сообщениях, не верьте — это мошенники!

Будьте бдительны! Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.