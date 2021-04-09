Комплектование групп в детских садах барнаула завершится 25 апреля

В новом учебном году детей от 1,5 до двух лет примут 42 детских сада.

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Детей с двух до трех лет распределят в 94 детских сада, с 3 до 4 лет — в 22 учреждения. Также будут комплектоваться группы компенсирующей направленности, передаёт пресс-служба Барнаула.

Барнаульские родители могут ознакомиться с информацией о возрастных группах, которые будут набираться в новом учебном году в детских садах:

Информация о возрастных группах для комплектования МДОО 2021-2022 учебный год

Комплектование групп компенсирующей направленности на 2021/2022 учебный год

Итоги комплектования и порядок получения направлений для детей, не направленных в приоритетные учреждения, будет размещен на сайте комитета по образованию Барнаула.