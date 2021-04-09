На Алтае выросло потребление электроэнергии

Как сообщают энергетики, потребление электроэнергии в Алтайской энергосистеме, куда входят Алтайский край и Республика Алтай, в марте 2021 года увеличилось почти на 6 процентов по сравнению с мартом 2020 года.

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По мнению специалистов, этот рост был обусловлен температурным фактором — нынешний март был холоднее прошлогоднего. К тому же в конце марта 2020 года власти из-за пандемии объявили масштабный карантин, который продлился месяц. Поэтому весной прошлого года резко снизилось потребление электроэнергии, основная доля которого приходится на крупные предприятия.

Теперь энергетики наверстывают потери. Очевидно заметное оживление экономики, когда промышленные предприятия постепенно наращивают производство, а экономика возвращается к прежней жизни. Любопытно при этом, что из-за нынешних весенних холодов солнечные электростанции Горного Алтая сократили производство электроэнергии. Однако это падение осталось почти незаметным, поскольку объем выработки «солнечного» электричества в Республике Алтай более чем в 40 раз меньше объемов электроэнергии, которая генерируется на теплоэлектростанциях Алтайского края, работающих на угле.