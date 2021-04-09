Водоотводные лотки продолжают чистить в Барнауле

Ежедневно в этих работах занято до 140 человек.

Водоотводные лотки от грунтового наноса чистят дорожные рабочие МБУ «Автодорстрой».

На этой неделе велась очистка лотков проспектов Ленина, Красноармейского, Строителей, Комсомольского, Сибирского, площади Сахарова, улиц Димитрова, Молодежной, Попова, Малахова, А.Петрова, Кутузова, Сизова, Цеховой, Воровского, 8 марта, 9 января, Павловского тракта, пишет пресс-служба мэрии.

Всего за первую декаду апреля 2021 года во время работ по санитарной очистке города на полигон ТБО вывезли более 10 тысяч тонн мусора и 600 тонн придорожного смета.