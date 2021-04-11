Больше чем оркестр: о музыкальных идеалах, особых детях и шоу с участием духовых

Благодаря этому коллективу спрос на духовые инструменты в музыкальных школах города заметно возрос, а концерты с участием духовиков собирают полные залы. И, действительно, последние годы выступление образцового духового оркестра Rhythm Band ДШИ №8 – всегда событие: яркое, неординарное, украшающее музыкальную жизнь города.

Фото: Ярослав Махначёв

Только по любви

Образован Rhythm Band на базе детской школы искусств № 8 в 2002 году преподавателем духового отделения Еленой Маковской. И коллектив сразу взялся за работу, стал заявлять о себе на конкурсах и городских мероприятиях. Теперь это полновесный оркестр, в котором действует два состава: младший, состоящий из 30 человек, и старший – выступающий, основной, включающий в себя более 40 юных музыкантов.

– Среди оркестров у меня есть свой ориентир – это известный коллектив «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина, – говорит Елена Маковская. – Это тот идеал, к которому мы в своей работе стремимся.

Оркестр давно превратился в большую семью, где общение происходит не только на репетициях. Более того, среди выпускников Елены Геннадьевны – немало тех, кто вернулся в ДШИ № 8 в качестве педагогов и работает в оркестре в качестве концертмейстеров групп флейт, кларнетов, тромбонов, саксофонов, ритм-группы.

– Одним словом, наша семья год от года разрастается, но от этого наше взаимопонимание и доверие только растет, – комментирует руководитель оркестра. – Ведь заниматься музыкой и творчеством в большом коллективе можно только по любви. Иначе ничего не получится.

Творческая мастерская

Репертуар оркестра – это настоящий микс из произведений классической музыки и неоклассики, оригинальных сочинений для духовых оркестров и произведений современных авторов, музыки из кино и мультфильмов, эстрадной, джазовой и рок-музыки.

Репетиции Елена Маковская называет творческой мастерской, участники которой ищут не только нужное звучание того или иного произведения, но и новые смыслы. Большое внимание уделяется здесь и артистизму – ведь ребята должны уметь создавать на сцене настроение, выгодно «подсвечивать» солиста, слаженно работать в дефиле.

– Мы любим шоу, – поясняет Елена Геннадьевна. – Помню, в 2019 году в «Артеке» мы участвовали в гала-концерте фестиваля “Серебряные трубы Черноморья”, где продемонстрировали всю широту возможностей духового оркестра. Rhythm Band исполнил маршевую, классическую музыку, народные мелодии в современной обработке, а завершили все популярной на тот момент композицией Skibidi группы Little Big и саундтреком из сериала «Кухня».

Действительно, концерты Rhythm Band – это настоящие зрелища, в которые вовлечены солисты-вокалисты, скрипачи, а также артисты оркестра (например, при коллективе существует группа мажореток). Автором этого сценического действа выступает сама Елена Маковская, за плечами которой – не только музыкальное, но и режиссерское образование.

– Я отвечаю за творческую составляющую, – говорит она. – То есть я знаю, как подать музыкальный материал, а воплотить задуманное мне помогают ребята и их родители. Нашим консультантом по хореографии выступает Нина Таскина – мама нашего саксофониста Данила, а поставщиком инструментов в оркестр является папа кларнетистки Сони Грибуцкой – Александр Александрович, руководитель музыкального магазина. Костюмы тоже придумываю я сама, а шьем их на родительские средства в одной временем проверенной мастерской.

Мощная отдача

Если раньше Елене Маковской приходилось прилагать усилия для того, чтобы наполнить свой оркестровый класс (призывать детей в детских садах и школах поступать на духовое отделение), то теперь спрос на духовые инструменты в ДШИ № 8 возрос в разы – настолько, что детей принимают сюда на конкурсной основе.

– Ребята нашего оркестра – настоящие трудяги, – комментирует Елена Геннадьевна. – Вообще, дети, которые увлечены музыкой или любым другим видом искусства – не похожи на других, они особые. И я счастлива, что связала свою жизнь именно с такими людьми, именно с такой работой, где хоть и приходится много сил вкладывать, но и получать не менее мощную отдачу.

В числе самых значимых достижений оркестра – победы в престижных конкурсах и фестивалях, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске и даже во Франции. И как только в стране были разрешены массовые мероприятия, Rhythm Band снова стали всюду приглашать. Так, в конце лета оркестр планирует принять участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который ежегодно проходит в Москве на Красной площади, в творческой смене Всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток), а также выступить в Кремле в качестве участника проекта духового общества имени Валерия Халилова.