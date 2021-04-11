Эксперт назвал способ продлить молодость

Это возможно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда.

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Такие условия продления молодости назвал РИА Новости врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Самым эффективным для продления молодости организма является физическая активность, питание, вода, полноценный сон, труд. Когда человек много работает, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и физическое состояние. Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом. Также важны регулярные чекапы (проверки — ред.), регулярная диспансеризация, регулярные осмотры, чтобы предотвратить различные заболевания на ранних этапах, а если есть риски, повернуть его вспять», — рассказал Безымянный.

Он заявил, что никогда не поздно заняться здоровьем своего организма. Но чем больше человек живет без контроля за состоянием организма, тем больше риски, что можно получить необратимые заболевания или заболевания, которые могут привести к инвалидизации, ухудшению состоянию.