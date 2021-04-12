15 человек отравились алкоголем в Алтайском крае в 2021 году

Всего в регионе за I квартал 2021 года зарегистрировали 337 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя.

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По данным Роспотребнадзора, из указанного количества умерли 15 человек, что составляет 4,5% от общего числа отравлений.

В структуре всех острых отравлений химической этиологии (9 видов) за I квартал 2021 г. отравления от токсического действия алкоголя занимают первое ранговое место (42,5%) и 3-е ранговое место по случаям со смертельным исходом (18,1%).

С целью проведения мероприятий по профилактике острых отравлений от токсического действия алкоголя данные направлены в Правительство Алтайского края, ГУ МВД России по Алтайскому краю, УМВД России по г. Барнаулу, Администрацию г. Барнаула, в Министерство здравоохранения Алтайского края, в Министерство образования и науки Алтайского края, в Министерство спорта Алтайского края.