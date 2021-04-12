Два человека пострадали в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

Их с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП произошло 12 апреля 2021 года в Барнауле на Змеиногорском тракте около дома № 49, передаёт «Катунь 24».

Известно, что Toyota Sprinter, за рулём которой был водитель 1969 года рождения, выехал на встречку врезался в автобус Hyundai County.

В результате происшествия в больницу с тяжелыми травмами увезли водителя легковушки и её пассажира, женщину 1972 года рождения. Автобус был без пассажиров, водитель не пострадал.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Виновника ДТП установит следствие.