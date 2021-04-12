Новые требования пожарной безопасности для садоводов и дачников разъяснили в МЧС

С 2021 года года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности.

Актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников.

В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров — от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.

Нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня наказывается штрафом, для граждан — до 5 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

Так, штраф грозит поджигателям сухой травы в столице Тывы. С начала апреля на территории города Кызыла введен особый противопожарный режим. В период его действия строго запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территории города, а также проведение всех видов работ с огнем. За нарушение данных требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима грозит штраф: для граждан — до 4 тыс. рублей; должностных лиц — до 30 тыс. рублей; юрлиц — до полумиллиона рублей.

По оперативным данным, с конца марта в республике зарегистрировано 30 случаев возгорания сухой травы и мусора на открытых территориях населенных пунктов, большинство из них — на территории города Кызыла. При этом в каждом случае причиной пожара стал человеческий фактор. Все пожары были оперативно потушены силами Федеральной противопожарной службы.

С апреля инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору и садоводческим товариществам, разъясняя гражданам правила пожарной безопасности и выявляя нарушителей.

На днях одна из противопожарных акций состоялась в Грозном. С жителями поселка Пригородное о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на территории частных домовладений побеседовали сотрудники МЧС России.

С начала года на территории Чеченской Республики зарегистрировано 30 случаев загорания сухой травы. Только благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить перехода огня на жилые дома. Дознавателями чрезвычайного ведомства региона выявлены виновные лица и составлены административные протоколы на сумму, превышающую 40 тыс. рублей.

Подобные рейды организованы во всех субъектах РФ.