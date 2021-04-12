Пять новых детских садов планируется открыть в Барнауле в 2021 году

Их запустят в рамках нацпроекта «Демография». Об этом стало известно 11 апреля 2021 года на проведённом Вячеславом Франком выездном совещании на территории строящегося детского сада № 280 по проспекту Энергетиков, 16 (квартал 2010) в Барнауле.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Известно, что здание детского сада уже построили. На сегодняшний день оформляются правоустанавливающие документы, помещения укомплектовываются мебелью и оборудованием, благоустраивается прилегающая территория. До конца июня 2021 года планируется получить лицензию, после чего запустить детский сад в работу.

Учреждение рассчитано на 280 детей, 120 из них — в возрасте до 3 лет. В садике планируется открыть 11 групп, в том числе 5 ясельных.

В построенном детском саду оборудуют музыкальный и спортивный залы, изостудию, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, комнату отдыха для персонала. Предусмотрены пандусы, лифт для инвалидов-колясочников, туалетная комната для инвалидов, передаёт пресс-служба мэрии.

Глава города напомнил, что благодаря участию Барнаула в реализации национального проекта «Демография» в 2021 году помимо детского сада № 280 планируется запустить ещё 4 дошкольные учреждения — в кварталах 2009, 2009а, 2033, детский сад-ясли по ул. Фурманова, 22. Здания трех из пяти уже построены и введены в эксплуатацию.