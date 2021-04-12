В Барнауле прошли соревнования по радиоспорту

С 5 по 7 апреля школьники из Барнаула, Ярового, Рубцовска, Новоалтайска, Кемеровской области, а также из районов Алтайского края облачившись в белые халаты и вооружившись паяльниками показывали свои знания и умения из сферы радиотехники. Состязания проходили на базе Алтайского политехнического техникума и школы № 31.

Монтаж печатной платы – один из этапов первенства. Фото Светланы Молокановой

Маленькие профессионалы

Уже более 20 лет в краевой столице проводится первенство региона по скоростной радиотелеграфии. Выбирают лучших ребят в двух возрастных группах: младшей – с 11 до 13 лет, старшей – с 14 до 18 лет.

На пути к победе участники должны пройти три этапа. На одном из них юные радиотехники моделируют электрическую схему в специальной компьютерной программе KiCad, на другом – сдают теоретический зачет. Но, пожалуй, самые интересный и увлекательный этап заключается в монтаже печатной платы, где ребята могут на практике показать все свои знания. Эта часть состязаний проходила в электромонтажной мастерской политехнического техникума под присмотром экспертов.

50 ребят приняли участие в первенстве Алтайского края по скоростной радиотехнике.

Рабочие места участников оборудованы по всем правилам: к каждому подведена вентиляционная труба, которая поглощает дым и различные испарения, возникающие во время пайки. На столе – паяльная станция, позволяющая регулировать температуру нагрева инструмента. А сверху стоят горшки с хлорофитумом, и они здесь неспроста. Это комнатное растение отличается высокими очистительными свойствами, а также нейтрализует радиоактивные вещества.

Перед конкурсантами поставили задачу – собрать рабочую плату с фотодатчиком из предоставленных деталей. Разработал ее схему преподаватель техникума Сергей Григорьев, который специализируется на радиотехнике, электронике и цифровых схемах, а комплектующие заказали в Новосибирске. Он отмечает, что данная плата реальная, а не какая-нибудь учебная. В теории ее можно установить в любые автоматические приборы освещения, лампы которых загораются, реагируя на движение. Чтобы плата получилась правильной, участникам, конечно же, кроме основ радиотехники нужно знать физику и обязательно иметь практический навык, одной теории здесь недостаточно. На выполнение задания младшей группе дается полтора часа, старшей – 1 час 10 минут. Работают они все вместе.

– Детей мы оцениваем на высоком профессиональном уровне, это не любительские соревнования, – говорит главный эксперт конкурса радиомеханик Валентина Суркова. – Не достаточно сделать плату, которая будет работать. Важно, чтобы она соответствовала ГОСТу: припой должен лежать ровно и аккуратно. При этом рабочее место необходимо содержать в чистоте. Решающим фактором является скорость. Участник делает быстрее установленного срока, значит, получает дополнительные баллы за каждую минуту. Опаздывает – баллы снимаются.

Уже знают толк

Помогает проверять работы, а также консультирует при необходимости ребят Данил Гостяев. Еще в прошлом году он был на месте конкурсантов, а сейчас учится на первом курсе направления «Радиомеханика» в техникуме.

– Этой сферой я заинтересовался благодаря моему дедушке. От него мне достался радиотехнический конструктор, который мне безумно хотелось собрать. В 2011 году попал в радио-клуб «Эфир» Октябрьского района Барнаула. И все, с тех пор с направлением не расставался. В первенстве я участвовал много раз, брал призовые места. Более всего меня захватывает интрига: заработает моя схема или нет? – делится Данил.

Самое сложное для школьников не задания и не вопросы, а борьба с волнением. Кстати, как отмечают организаторы, младшие группы чувствуют себя более комфортно, чем старшие. Они очень бойкие, активные и любопытные. После завершения состязаний долго не отпускают экспертов – задают им бесконечное количество вопросов, им хочется во всем разобраться и все понять, а главное – уяснить свои ошибки, чтобы больше их не допускать.

В первый день соревнований все участники были иногородние. Во второй – барнаульцы. Кстати, преимущественно наш город представляли ребята из МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» Ленинского района под руководством педагога Сергея Серкова. Он обучает детей радиотехнике уже не один десяток лет. Многие его подопечные выбирают своим профессиональным путем инженерную, электротехническую и другие связные сферы, успешно поступают в технические вузы и ссузы. И конечно, каждый год Сергей Никифорович приводит учеников на первенство края по радиотехнике.

– Я стараюсь по максимуму заинтересовать детей, всегда подстраиваюсь под их интересы и запросы, самым маленьким подаю информацию в игровой форме, – рассказывает педагог. – Вот раньше не у всех были радиоприемники, мы их собирали. Кто-то хотел светомузыку? Мы тоже ее делали. А сейчас это все есть у каждого в телефоне. Ребята по большей части переключились на компьютеры: разбирают, собирают, ремонтируют. Еще интересуются различными звуковыми и световыми генераторами. Но начинаем, конечно же, с самых простых схем и приборов. В любом случае, это все пригодится им в жизни, ведь мы все сейчас окружены различной техникой. Разбираться в ней, считаю, очень полезным и нужным навыком.

Кстати, в этом году участвуют только мальчики. В прошлые годы приезжали и девочки, но очень редко. А вот во втором направлении «Скоростная радиотелеграфия», которое также организуют в рамках первенства, есть постоянные участницы. Они часто берут призовые места и в дальнейшем представляют регион на всероссийских соревнованиях. Для этого состязания необходимо владеть азбукой Морзе.