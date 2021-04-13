Барнаульские семьи отправились сдавать нормы ГТО полным составом

В манеже АлтГТУ прошел семейный городской фестиваль ГТО. Участие в испытаниях приняли восемь барнаульских семей, причем их состав по решению организаторов расширили – кроме детей и родителей, бегали, прыгали и выполняли другие задания бабушки и дедушки.

Семейный фестиваль ГТО прошел в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

Взялись за старших

Семейный фестиваль ГТО – это одновременно и соревнования, и сдача нормативов. Еще когда комплекс реализовывался в тестовом режиме, его авторы решили, что он должен быть максимально интересным. Конечно, подтянуться, пробежать кросс и выполнить иные упражнения можно и так, что называется, на счет. Но гораздо интереснее, когда в этот момент ты с кем-то соревнуешься. Тогда и личный результат может быть выше. Соперничество, знаете ли, подстегивает.

– Семейный фестиваль – наша добрая традиция, – рассказывает директор барнаульского центра ГТО Андрей Цепенок. – Только в прошлом году из-за коронавируса взяли паузу, но когда ограничения смягчились, все возобновили. Проводим фестиваль, чтобы старшее поколение давало пример молодым, чтобы горожане занимались спортом всей семьей. Кроме того, даем возможность людям получить значок ГТО, основные нормативы они выполнят здесь в формате соревнований, и останется-то всего ничего, жалко будет бросать на полпути.

В этом году рамки фестиваля расширили – кроме классического набора «мама, папа и ребенок» к испытуемым присоединились бабушки и дедушки. В итоге на старт вышло восемь барнаульских семей – около 30 человек в сумме. Да еще болельщики пришли, так что в манеже политеха было шумно и весело.

Что интересно, старшее поколение силой тащить на фестиваль не пришлось, бабушки и дедушки сами подгоняли своих «наследников». Валентина Колесник в своей возрастной категории «60 +» уже успела получить значок ГТО, теперь по ее примеру спортивные вершины покоряют дети и внуки.

– Зимой у меня лыжи, летом – ходьба, плавание. Все мои тоже активные, никого подгонять не приходится. Внуки занимаются хоккеем и спортивным ориентированием. Так что наше появление на фестивале ГТО – вполне логичный результат нашего образа жизни, – уверена Валентина Ивановна.

Какой прогресс!

Испытания приготовили нехитрые – основные легкоатлетические и гимнастические испытания, включенные в комплекс ГТО. Подтягивания, выполнили их – пошли на пресс, потом наклоны, прыжки в длину и так далее.

В общем-то, с соперниками можно было и не конкурировать, но это только если ты лишь за значок борешься. А если за победу? Тут уже нужно не только в таблицу нормативов смотреть, но и на соседа. И борьба кипит не на шутку.

– Давай, оттолкнись как следует, нам пару сантиметров добавить нужно. Давай, за папу и за маму, – напутствует сына глава семейства. Тот, прочувствовав важность момента, толкается и, как кенгуру, улетает с перевыполнением плана. Отец доволен.

Кстати, для некоторых задания оказались сюрпризом. Барнаульская семья Бакаляс пришла в манеж, рассчитывая, что тут будут просто эстафеты.

– А оказалось, тут нормы ГТО. Ну не отказываться же? Мы всегда готовы, – говорит Анастасия Бакаляс.

– Если регулярно заниматься спортом, то нормативы можно сдать легко, – поддерживает ее муж Николай.

Главная спортсменка в семье – дочка Кира. Она тренируется в «Сафари», потому что хочет быть сильной и красивой. А вот насколько спортивны ее родители?

– Они говорят, что спортом занимаются. Но я этого не вижу, – сдала маму и папу Кира.

По итогам фестиваля самой спортивной стала семья Якубовых – папа Вадим, мама Татьяна и дети Макар и Арина. Еще в декабре они на подобных стартах стали седьмыми, после чего начали усердно тренироваться.

– Нам на прошлом фестивале подарили блокнот ГТО, куда мы записывали все результаты – и вот какой прогресс.

– Еще есть куда расти. Земля подсохнет, выйдем на стадионы, будем тренироваться там, – планирует Вадим. – Мы еще только на старте.