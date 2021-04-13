Части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 временно снизили подачу отопления

Ситуация будет нормализована в ближайшее время.

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В СГК сообщили, что барнаульцам незначительно снизили параметры подачи отопления и горячей воды.

Сейчас ведётся работа по включению дополнительных мощностей. Сейчас специалисты восстанавливают тракт топливоподачи.

Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80 Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной.