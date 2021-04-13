В Новоалтайске два часа тушили частные дома

Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Фото: Инцидент Барнаул

О пожаре в Новоалтайске на улице Фурманова рассказали очевидцы в социальных сетях.

Администраторам «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 12 апреля 2021 года в 20:37. На момент прибытия пожарных подразделений горели два частных жилых дома, расположенные по соседству.

Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Горение удалось полностью ликвидировать только спустя 2 часа.