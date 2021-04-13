«Вечерний Барнаул» объявляет детский конкурс сочинений о войне

Газета «Вечерний Барнаул» и городской психолого-педагогический центр «Потенциал» проводят для детей от 4 до 10 лет конкурс рассказов о войне «Бессмертный полк».

Фото: архив “ВБ”

До 22 апреля включительно мальчишки и девчонки в возрасте от 4 до 10 лет при помощи родителей могут направить в редакцию газеты конкурсную работу, состоящую из фотографии и небольшого сочинения о своем родственнике – солдате Великой Отечественной войны.

Текстовой блок объемом не более одной страницы машинописного текста в формате Word должен содержать рассказ ребенка о родственнике или родственнице, принявших участие в Великой Отечественной войне. В повествовании не требуются строгая хронология, обилие дат и военных терминов. Важно, чтобы потомок солдата высказал свое мнение, отношение к поступкам великого предка.

Неотъемлемая составляющая конкурсной работы – фотография. Фотоиллюстрация должна быть выполнена в формате JPEG (объемом не менее 300 dpi) в одном из трех вариантов: ребенок с участником Великой Отечественной войны, с фотографией родственника во время шествия «Бессмертного полка» или дома во время просмотра семейного альбома с архивными материалами.

Адрес для отправки конкурсных работ: doc_ekaterina@mail.ru.

Подробнее о конкурсе

Лучшие работы будут опубликованы в праздничном выпуске газеты «Вечерний Барнаул», девять победителей получат дипломы.

Участвуйте и побеждайте!