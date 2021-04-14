Банду дистанционных мошенников осудили в Алтайском крае

Трое жителей Новосибирска украли у 10 доверчивых граждан больше 300 тысяч рублей. На них злоумышленники оформляли кредиты.

Установлено, что с января по май 2018 года трое новосибирцев 1995 и 1996 годов рождения арендовали несколько офисов, которые оборудовали компьютерной техникой, телефонами и мебелью.

Злоумышленники прикрывались функционированием «Колл-центра», звонили доверчивым гражданам и, представляясь сотрудниками банков, сообщали, что им одобрен кредит. После чего под различными предлогами, якобы, для получения денег, доставки и подписания кредитных документов, посредством курьерской службы похищали у граждан денежные средства.

За указанный период участники организованной группы похитили более 300 тысяч рублей у жителей Северной Осетии — Алании, Хабаровского и Алтайского краев.

Суд, в зависимости от роли каждого из обвиняемых, назначил двоим участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, их сообщнику — лишение свободы на срок три года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.