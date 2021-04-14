Барнаульцы, выступающие против застройки на Гущина, встретились с застройщиком данного объекта

Обсуждение вариантов решения конфликта прошло сегодня, 14 апреля 2021 года.

Директор компании ООО «Регионстрой» Сергей Калмыков предложил жителям компромисс.

«Мы предлагаем построить дополнительную автомобильную уличную парковку в непосредственной близости от домов, расположенных по ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Также желающие смогут приобрести парковочные места на подземной парковке нового дома. По соседству мы готовы построить огороженную детскую площадку», — сказал Калмыков.

Однако эта альтернатива не подошла представителям инициативной группы.

Тогда глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им подать исковое заявление в суд и обжаловать результаты экспертизы проекта. Этот вариант уже рассматривался ранее.

Со своей стороны, он подтвердил готовность администрации оказать юридическую помощь в данном вопросе. В свою очередь комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разместил необходимую для этой процедуры проектную документацию по строительству дома по ул. Гущина, 150/18 на официальном сайте.

В ходе встречи с организацией застройщиком была достигнута договоренность о временном приостановлении работ на данном объекте, передаёт пресс-служба мэрии.