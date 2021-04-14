Два человека погибли на пожаре в Барнауле

Пожар был вчера, 13 апреля 2021 года, в 10-этажке.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Взлётная в Барнауле на пульт диспетчера поступило в 15:44. На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на верхнем 10 этаже.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в числе которых 6 детей. Из задымлённых соседних квартир спасены 4 человека.

Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали за полчаса. Площадь пожара составила порядка 20 метров. На месте происшествия обнаружены двое погибших.

Всего к реагированию было привлечено от МЧС России 45 человек и 17 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.