«Крым» с 12-этажками и уникальным спорткомплексом хотят построить в Барнауле

В спроектированном жилом комплексе планируется построить коттеджи, высотные многоквартирные дома от 3 до 12 этажей, инфраструктуру для любителей спорта и активного отдыха.

«Крым» займёт 47 га в районе бывшего совхоза «Барнаульский», между поселками Черницк и Бельмесево. До жилкомплекса можно будет доехать как со Змеиногорского тракта, так и с улицы Центральной, но от магистралей он значительно удален (на 2-2,5 км).

Согласно проекту, «Крым» будет делить на две половины искусственный водоем, который создадут с нуля. Здесь также имеется схема газопровода с распределительными пунктами. Планируется внутриквартальная сеть дорог и все остальные коммуникации.

Коттеджный поселок разделён на 420 участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (по 8-10 соток каждый). Еще 7 территорий здесь будут пригодны для делового, общественного, коммерческого использования. Земли также можно будет объединять под возведение высоток.

В поселке на искусственном водоеме создадут пирсы, места для рыбалки и пикников. На берегу установят уличные тренажеры, проложат пешеходные тротуары для прогулок. Отдельно зарезервирован участок площадью 5 га для возведения легкоатлетического манежа с беговыми дорожками протяженностью 200 метров с возможностью проведения спортивных соревнований и многоборья.

«Алтайский портал недвижимости» отметил, что сейчас компания, владеющая землей и подготовившая проект, ищет инвестора для реализации запланированных работ по строительству коммуникаций, подготовке участков, возведению домов и квартир. Также, создатели рассчитывают на господдержку в рамках строительства легкоатлетического комплекса по международным стандартам, аналогов которого в Алтайском крае пока нет.