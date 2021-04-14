На спектакли Театра им. Вахтангова еще можно купить билеты

В рамках празднования 100-летия Алтайской драмы в Барнаул приедет с гастролями Государственный академический театр имени Вахтангова, тоже отмечающий в этом году вековой юбилей. Он привезет четыре спектакля, которые будут показаны на двух площадках – на сцене Краевого театра драмы и МТА.

Сцена из спектакля «Евгений Онегин». Фото: vakhtangov.ru

Неоднозначная трактовка

Для Барнаула гастроли вахтанговцев – яркое событие, ведь легендарный театр приезжает к нам впервые. Правда, в 2014 году в наш город в качестве гостя I Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина приезжал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крокк, который делился опытом руководства одним из самых востребованных театров страны. На этот раз у барнаульцев появилась возможность познакомиться со спектаклями московского театра, который привезет к нам несколько знаковых названий из своего репертуара.

Показы спектаклей на сцене Краевого театра драмы состоятся 13 и 14 мая («Евгений Онегин») и 15 и 16 мая («Царь Эдип»), на сцене Молодежного театра Алтая – 13 и 14 мая («Наш класс») и 15 и 16 мая («Крик лангусты»).

Свой гастрольный тур вахтанговцы откроют спектаклем «Евгений Онегин», который считается одной из громких и неоднозначных постановок Римаса Туминаса. Его режиссерская трактовка пушкинского романа в свое время вызвала бурные дискуссии в театральной среде. Но все же большая часть зрителей приняла постановку, а критики увидели в ней глубину и масштаб. Не случайно спектакль стал лауреатом первой театральной премии «Хрустальная Турандот», а также лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Главной темой споров вокруг «Евгения Онегина» стало решение режиссера поручить исполнение главной роли двум актерам – Леониду Бичевину и Сергею Маковецкому.

Проверено тысячелетиями

Также для участия в постановке «Царь Эдип» специально из Греции прилетят 12 греческих актеров, которые исполняют роль хора.

В Барнаул приедет еще одна постановка Римаса Туминаса «Царь Эдип». Несмотря на то, что свою трагедию Софокл написал около 2,5 тысячи лет назад, режиссер поставил абсолютно современную историю, ничуть не поступившись заложенными в нее смыслами. К слову, к этой трагедии Римас Туминас уже обращался. И если в первой версии режиссер вывел Эдипа как истеричного, балованного властью мальчишку, постепенно стихающего под ударами судьбы, то спустя 20 лет он показал через героя одновременно историю человеческого падения и возвышения. В спектакле задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев.

Вместе с Театром им. Вахтангова в Барнаул приедут Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Леонид Бичевин, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Андрей Ильин, Евгения Крегдже, Евгений Князев, Олег Макаров, Василий Симонов.

Основано на реальных событиях

Спектакль «Наш класс» режиссера Натальи Ковалёвой обозначен в афише как «история в 14 уроках». И действительно, эта пьеса, написанная польским драматургом Тадеушем Слободзянеком, основана на реальных событиях, отсылающих к оккупированной немцами Польше 1941 года. Именно тогда местные жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли 1600 соседей-евреев. Эта история рассказана на примере одного класса, в котором учились и поляки, и евреи. Попав в чудовищную ситуацию, они сами становятся чудовищами, теряющими на глазах у зрителей человеческий облик. Кстати, в 2018 году барнаульцы познакомились с этой историей в постановке Няганского театра юного зрителя (режиссер Александр Баргман) – победителя III Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина.

В постановке «Крик лангусты» (режиссер Михаил Цитриняк), рассказывающей о жизни великой актрисы Сары Бернар, задействованы всего два актера – Юлия Рутберг и Андрей Ильин. В спектакле рассказывается о том, как уже немолодая Сара Бернар сидит в кресле на приморской вилле, мучается от жары, предается воспоминаниям и продолжает играть…