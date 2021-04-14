В Барнауле начался очередной сезон по благоустройству городских территорий

Зимние хлопоты муниципальных благоустроителей по очистке от снега аллей и парковых дорожек плавно перетекают в заботы весенние. Убраны щиты, защищавшие молодые деревца от сильных ветров и морозов на улицах Мало-Тобольской и Молодёжной, проспекте Социалистическом. На затененных участках убираются остатки наледи, в Нагорном парке прочищены водоотводные лотки и водоприемные колодцы. Сегодня коллектив уже активно готовит город к лету.

Купание скамеек на Ленинском проспекте. Фото Андрея Чурилова

На главной аллее Ленинского проспекта уже выставлены парковые диваны и скамейки. Во вторник рабочие предприятия отмывали их перед началом сезона.

– Сейчас мы скамейки отмываем перед покраской, – рассказала нам одна из мойщиц, Светлана Шелегина. – Потом покрасим и снова помоем. К приходу тепла здесь все будет готово для горожан, для прогулок и для отдыха. Ну и потом, в течение лета, периодически промываем диваны от пыли.

Стоит отметить, что цветная плитка аллеи уже промыта и неоднократно прометена, и после заснеженных зимних тротуаров пройти по аллее просто удовольствие.

По словам главного агронома зеленого хозяйства Людмилы Белоусовой, весна – время напряженное, и одна работа торопит другую. Нужно поправлять растяжки, которыми закреплены молодые деревья, как только немного подсохнет, начнется формовка приствольных лунок, а также ревизия молодых насаждений.

– Мышки нынче у нас похулиганили. Будем смотреть, и там, где повреждения небольшие, будем лечить садовым варом, пока не началось сокодвижение, – делится специалист заботами. – При переходе суточных температур через ноль начнется подкормка тюльпанов.

– Людмила Ивановна, а когда барнаульцы увидят первые городские тюльпаны?

– Трудно сказать, все зависит от погоды. Они могут расцвести и в начале мая, и в середине. Но могу совершенно точно сказать, что ветераны, барнаульцы и гости города увидят цветы на Мемориале Славы в день празднования Великой Победы. 7 мая мы разметим рисунок на цветниках, а 8 мая высадим на цветниках почти 13 тысяч цветочной рассады.

– Что нового ждет барнаульцев в городском зеленом ландшафте?

– Например, реконструкция цветников и газонов на участке улицы Молодёжной от Социалистического до Красноармейского проспектов. Если в прошлом году мы высадили 500 цветов многолетников, то в нынешнем планируем высадить более 4 тысяч корней.

218 гектаров парковых и городских общественных территорий обслуживает МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула

Для определения поставщиков цветочной рассады проведены закупочные процедуры, по результатам которых заключены договора на поставку цветочной рассады с ООО «Экостройсервис», АО «Декоративные культуры». Специалистами отдела благоустройства и озеленения ведется технический надзор по выращиванию рассады.

Для создания ярких, запоминающихся цветников на территории города планируется высадить более 20 видов растений (бархатцы, петуния, сальвия, канны, кохия, колеус, герань различных оттенков). Новинками этого года станут декоративная капуста, бальзамин новогвинейский, новые сорта алиссума, агератума.

– В настоящее время с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также ресурсоснабжающими организациями и предприятиями, идет работа по нанесению предполагаемых мест посадки и согласованию топографических съемок для высадки деревьев и кустарников в весенне-осенний периоды 2021 года, – озвучила планы работы городских озеленителей главный агроном.