В Барнауле могут вырасти цены на новостройки на 15%

Причин для удорожания несколько.

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По информации Алтайского портала недвижимости, увеличение цен на новостройки зависит от подорожания материалов и энергоресурсов. Вторая причина — увеличение стоимости строительно-монтажных работ, так как в пандемию закрыли границы, на площадках возник дефицит кадров, поэтому оплата труда значительно выросла. Помимо этого, в Барнауле растёт цена на земли, из-за их дефицита. И последнее — проектное финансирование, которое утяжеляет себестоимость квадрата (свой процент со стройки берут еще и банки). По словам экспертов, именно кредиторы зачастую и выступают за увеличение стоимости новостроек.

Вместе с тем растет и инфляция.

Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин заявил, что именно это приводит к повышению цен на первичное жилье, а компании не должны работать в убыток.

Министр строительства Алтайского края отметил, что за последний год прирост стоимости составил 15-17%. Риэлторское сообщество отмечает 25%-е повышение. По данным Алтайского портала недвижимости (на основе имеющейся базы объявлений, выгружаемых в основном агентами, реже застройщиками и частными лицами), за минувший год цена жилья увеличилась на 20% как на первичном, так и на вторичном рынках.

Цены будут расти и из-за дефицита предложений. Эксперты утверждают, что его не избежать, так как на это влияет нехватка пригодных для новостроек земель, а на имеющихся есть различные ограничения, связанные с Генпланом, приаэродромными зонами, не расселенным аварийным жилфондом и т. д.

Также с рынка уходят компании, которые не смогли приспособиться к новым правилам, это приводит к снижению объемов стройки.