Ансамбль «Светлячки» отметил 45-летний юбилей

Вчера, 15 апреля, Дом культуры города Барнаула был озарен грацией танца, светом улыбок и зажигательной музыкой – заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края «Светлячки» отметил солидный юбилей.

Фото: Михаил Полубедов

На сцене то появлялись озорные малыши в разноцветных костюмах, то плавно стекались в хоровод статные барыни, то бравые парни пускались в перепляс под раскатистую дробь каблучков русских красавиц. «Мы светим вам и в 45!» – так назывался юбилейный концерт образцового ансамбля русского танца «Светлячки».

«Светлячки» – это визитная карточка Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи. Основное направление в творчестве ансамбля – русский танец. Ансамбль ставит своей целью сохранение традиций русского народа. Его педагогический состав приобщает детей к искусству русского танца, знакомит с культурой и историческими традициями. Хореографы находят подход к каждому ребенку, а их в коллективе – более 120 человек.

Ансамбль является победителем краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей творчества. Неоднократно представлял Алтайский край на молодежных Дельфийский играх, чемпионате России по народным танцам и других не менее важных мероприятиях. Любовь к танцу, ответственность и умение всегда добиваться поставленной цели привели к заслуженным наградам – коллектив стал призером регионального конкурса хореографических коллективов «Алтайские россыпи», лауреатом фестиваля имени Михаила Евдокимова, лауреатом регионального конкурса русского танца «Сибирский Разгуляй», лауреатом Всероссийского конкурса «Земля талантов», завоевал гран-при международного конкурса «Будущее планеты» в городе Казань.

Фото: Михаил Полубедов

Бессменный руководитель коллектива Галина Акулова уже много лет зажигает ребячьи сердца и заряжает их духом творчества. Её педагогический талант высоко оценен на всероссийском уровне, подтверждением тому является список наград: кавалер ордена «Знак Почёта», Почётный работник общего образования РФ, множество благодарственных писем и грамот. Под чутким руководством Галины Ивановны ансамбль покоряет сердца зрителей высоким профессионализмом и увлекательными сюжетами. «Светлячки» завоевали известность во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Кургане, Красноярске, Владивостоке, Орле, Томске, Суздале, международных детских центрах «Орленок», «Артек», «Океан», а также в Польше, Китае, Монголии, Бельгии, Болгарии, Германии, Нидерландах, Финляндии и Швеции, но больше всего коллектив любим на своей родине – в Алтайском крае.