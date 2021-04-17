Выставка «Доказано было судьбой и строкою…» открылась в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая

Экспозиция приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации.

Фото: ГМИЛИКА

Экспозиция приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации.

На выставке представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие многообразную и содержательную деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х годов XX века. Отдельные тематические разделы выставки расскажут о многогранном таланте писателей, их литературных, общественных, просветительных заслугах. Будут представлены подлинники документов, редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей. Познакомиться с экспонатами можно до 29 мая.