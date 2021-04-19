Отреставрированную трилогию «Властелина колец» можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах

Легендарную кинотрилогию «Властелин колец» Питера Джексона покажут в формате IMAX.

Фото: images.gids.tv

Трилогия Питера Джексона выйдет в повторный российский прокат. Лента «Властелин колец: Братство кольца» вернется на большие экраны с 15 апреля, остальные части будут выпущены с недельным интервалом – с 22 по 29 апреля. Трилогия не только вернется на экраны, но и предстанет в формате 4К. Зрителям предлагается вновь пережить эпическое путешествие Фродо по Средиземью и насладиться великолепными пейзажами с «невиданным эффектом погружения».

Феномен повторного проката фильмов, которые, казалось бы, на кабельных сетях показывают чаще, чем новости, объясним. Во-первых, ленты реставрируют и подгоняют под новые визуальные форматы. Когда в 2001 году первая часть трилогии вышла на экраны, про форматы 3D и IMAX ещё никто не слышал, залы с 3D появились только в 2010 году после реконструкции барнаульского кинотеатра «Мир». Так что у сегодняшнего зрителя есть возможность увидеть Средиземье во всей его красе, а уж какие пейзажи в этом фильме, все фанаты знают! Во-вторых, эта история – очень фанатская и такие ленты всегда находят зрителя, даже если они видели этот фильм не один раз.

К тому же, лента по-прежнему входит в топ-20 крупнейшей в мире базы данных о кинематографе Internet Movie Database IMDb. Это дополнительно подогревает интерес к картине, особенно если человек еще ни разу не смотрел киноленту.

Итак, «Властелин колец: Братство кольца» в повторном прокате с 15 апреля. У фильма рекордные 13 номинаций на «Оскар» и четыре полученные статуэтки. В главных ролях снялись Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Иэн Маккеллен и Лив Тайлер.

«Властелин колец» – это сказания о Средиземье, хроника Великой войны за Кольцо Всевластья тёмного властелина Саурона. Давным-давно кольцо было утеряно, враг повержен и мирное существование притупило чувство опасности у жителей Средиземья. На свой 111 день рождения хоббит Бильбо Бэггинс признаётся своему другу – волшебнику Гэндальфу, что когда-то давным-давно нашел кольцо в пещерах Мглистых гор. И оказалось, что это ТО САМОЕ кольцо. Единственный шанс не дать попасть кольцу в недобрые руки, это отнести его в Мордор, страну, где страшное украшение было создано. Народы Средиземья собирают команду отважных, чтобы выполнить эту опасную миссию. Главным кольценосцем становится хоббит Фродо Бэггинс, племянник Бильбо…