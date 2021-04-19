Рассказываем, как россияне будут отдыхать в мае 2021 года

Нерабочие майские дни продлятся в 2021 году для россиян 6 дней.

Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что ежегодно в мае праздничными днями являются Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также День Победы, который празднуется 9 мая.

Согласно производственному календарю на 2021 год, для тех, кто работает пять дней в неделю, выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

По Трудовому кодексу РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на следующий день после торжественной даты.

Всего праздничными выходными в мае 2021 года будут шесть дней, передаёт РИА Новости.