На полноводной Барнаулке прошёл каяк-кросс

17 апреля соревнования по каяк-кроссу состоялись на участке Барнаулки в районе Старого базара.

Фото: Barnaul 22, Роман Ковалев

Как сообщает портал «ВизитАлтай», участников набралось два десятка: каякеры из Барнаула, Новоалтайская, Бийска и Новосибирска. По словам главного судьи соревнований Кирилла Косогоров, «желающих принять участие в этих соревнованиях наверняка было бы в разы больше, будь Барнаулка горной рекой». Кстати, с недавних пор дисциплина каяк-кросс стала олимпийской, а это, значит, что уже в 2024 году в Париже каякеры поборются за олимпийское золото! Эффектный прыжок каякеров со стартового подвесного трамплина в Барнаулку и видео с городских соревнований можно посмотреть в инстаграм-аккаунте altay.explorer.

Старты 2021 года на Барнаулке проходили параллельно с экологической акцией «Чистые реки Алтая»: энтузиасты чистили от бытового мусора речные берега. Кроме каякеров в соревнованиях приняли участие и любители рафтинга – женские и мужские экипажи-четверки из Барнаула и Бийска. Победителем каяк-кросса-2021 стал Иван Дремов. В финале он навязал борьбу ветерану соревнований Вячеславу Гунько и обошел его и финалистов прошлых соревнований. Бийчанка Виктория Соколова стала первой среди девочек.

А в следующие выходные любителей ждет ежегодный фестиваль по технике водного туризма (ТВТ). 24-25 апреля он пройдет на участке Барнаулки близ озера Пионерское. В субботу будут тренировочные заезды, гостям предлагают встать со своей палаткой в лагере фестиваля и послушать вечерние туристские песни у костра. Соревнования начнутся воскресным утром, 25 апреля и продлятся ориентировочно до 15.00, церемония награждения планируется ближе к вечеру. Присоединяйтесь к болельщикам фестиваля по технике водного туризма! Однако организаторы предупреждают, что для ночлега в лагере фестиваля нужна тёплая экипировка – на в Алтайский край на неделю пришло похолодание.

Фото: Barnaul 22, Роман Ковалев

Так же, по информации портала visitaltai.info, заявки на участие в туристском фестивале «ТВТ на Барнаулке» принимают по электронной почте svetlana_1981@list.ru, справки по тел. 8 (983) 549-85-95 (Светлана Александровна Выродова, главный секретарь соревнований). К участию в фестивале приглашают туристские и спортивные клубы, фирмы, организации и учреждения. Гости фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах, согласованных с комендантской службой мероприятия (umm-barn@yandex.ru, тел. 8 (913) 213-65-24, Юрий Васильевич Маслихин). Снаряжение и оборудование для проживания и приготовления пищи в полевых условиях гости и участники привозят с собой. Организуют фестиваль «ТВТ на Барнаулке» региональная Федерация спортивного туризма и краевая Ассоциация детского и молодежного туризма (АДИМТур) при участии АКЦДОТиК «Алтай» и МБУДО «Память» Пост № 1 г. Барнаула».