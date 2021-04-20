Основной объем работ в рамках месячника санитарной очистки начнется на этой неделе

В санитарном дне, прошедшем 15 апреля, приняли участие более 16 тысяч барнаульцев, среди которых были школьники, рабочие и население на местах.

Фото: Андрей Чурилов

Массовому ворошению снега, которым горожане занимались на протяжении первых двух недель, пришел на смену сбор вытаявшего мусора и листвы с придомовых участков и общественных территорий – они стали основным видом деятельности. Волонтеры, бойцы студенческих отрядов, участники народной дружины «Барнаульская» и представители ТОСов очищали от несанкционированной рекламы опоры линий освещения, остановочных павильонов и фасадов многоквартирных домов, затирали надписи на ограждениях. Более 10 несанкционированных свалок во всех районах города были ликвидированы силами рабочих муниципальных предприятий с привлечением сторонней техники.

По словам Елены Королёвой, начальника отдела по благоустройству городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, основной объем санитарных работ в рамках месячника начнется на этой неделе.

– Мы надеялись, что теплая погода установилась окончательно и позволит нам провести общегородской субботник на этой неделе, но из-за ухудшения метеоситуации решили провести 22 апреля обычный «чистый четверг», а на 29-е число запланировать большую уборку, – отметила Елена Королёва.