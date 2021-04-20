С наступлением тепла домашние животные нуждаются в дополнительной заботе

Весна – время активных и продолжительных прогулок питомцев на улице. Как защитить животных от сезонных опасностей и почему стоит посетить ветеринара, даже если ваш любимец не выходит за пределы квартиры.

Фото: Михаил Полубедов

Пригревает весеннее солнышко, и наши питомцы начинают менять зимнюю шубку на летнюю. По словам специалистов, сезонная линька – нормальное явление в жизни домашнего животного, если она протекает в обычных объемах.

– Единственная рекомендация – чаще вычесывайте своего котика или собачку, – рассказывает главный врач Центральной ветлечебницы Барнаула Елена Атясова. – Но в том случае, если питомец наполовину облез, да еще линька сопровождается зудом и высыпаниями на коже, то необходимо срочно обращаться за помощью к ветеринару.

Весенняя пора добавляет и других хлопот: лапы питомцам теперь нужно мыть после каждой прогулки. Но водные процедуры должны быть умеренными.

– Некоторые хозяева подходят к вопросу чистоты домашней кошки с излишним фанатизмом, – отмечает эксперт. – Это же не ребенок, его не следует еженедельно купать, у животных на коже вырабатывается особый слой, смывая его, мы лишаем питомца естественной защиты. Только для некоторых пород собак допустимы регулярные водные процедуры, но исключительно с использованием специальных средств гигиены.

Таблеткой по паразитам

Кроме того, специалисты рекомендует ежеквартально проводить дегельминтизацию домашних животных. Апрель – время очередной такой процедуры.

– Даже если кошка лишена возможности выходить на прогулку, она рискует заразиться паразитарными заболеваниями и дома, – поясняет Елена Анатольевна. – Уберечь ее от этого практически невозможно. Мы, хозяева, на обуви приносим домой «след улиц», которым не может не заинтересоваться животное. Обнюхав зараженный предмет и лизнув его, питомец легко может заглотить яйца паразитов.

Если у вашего питомца появились первые признаки заболевания, не откладывайте поход к ветеринару, любой недуг лучше лечить на начальном этапе.

Присутствие в организме глистов губительно влияет на состояние внутренних органов, как кошек, так и собак. Паразиты вызывают интоксикацию, приводят к постепенному снижению массы тела. Размножаясь, они провоцируют закупорку кишечника и серьезные осложнения, вплоть до разрыва кишечных стенок.

Дегельминтизация помогает избавить питомцев от червей, поддерживать их здоровье и хорошее самочувствие.

– Глистогонить собак и кошек обязательно надо перед стерилизацией, вязкой, прививками. Особенно важно избавлять от паразитов щенков до года. Очень внимательно стоит относиться к питомцам, в рационе которых присутствует сырое мясо, фарш, субпродукты или рыба. В этом случае повышается вероятность заражения цистами паразитов и простейших. Средства от гельминтов выпускают в форме таблеток, суспензий, капель, паст. Некоторые препараты обладают комплексным действием и помогают не только от плоских и круглых червей, но еще и от дирофиляриоза – инвазионного заболевания, при котором взрослые особи гельминтов паразитируют в сердце и легочных артериях животного, – отмечает ветврач.

Привился – и нет проблем

Перед сезоном активных выгулов на природе и выездов на дачи питомцев необходимо своевременно привить. Единственным эффективным методом профилактики заразных недугов, в том числе и такого опасного, как бешенство, является вакцинация животных.

– От бешенства лечения нет. Исход этой болезни всегда смертелен, – обращает внимание эксперт. – Передача вируса от больного животного к здоровому питомцу и человеку происходит при укусе, ослюнении, оцарапывании. Комплексная вакцина от собачьих и кошачьих инфекционных болезней ставится двукратно с интервалом в 28 дней, а затем раз в год на протяжении жизни животного.

Прививку от бешенства можно поставить и бесплатно в Центральной ветлечебнице Барнаула по адресу: ул. Шевченко, 158 (по вторникам, четвергам и субботам). Запись по телефону 26-48-19. За 10 дней до вакцины животное обязательно должно пройти дегельминтизацию.

Активизируются весной и клещи. Они уже проснулись и вышли на охоту. С укусом кровососа животному передаются болезни, которым заражен клещ. У собак чаще регистрируется особо опасное заболевание – пироплазмоз, передающееся с укусом иксодового клеща. Риск им заболеть наблюдается в течение всего теплого периода года, вплоть до ноября. Инкубационный период заболевания составляет от двух до трех недель. Первые признаки, как правило, незаметны для хозяина. У собаки могут наблюдаться незначительная вялость, отказ от корма. Наиболее частыми симптомами заболевания являются: общая слабость, высокая температура тела до 41 градуса, темно-бурый цвет мочи. Без лечения смертность от этого недуга достигает 98%. Для профилактики недуга владельцам необходимо проводить специальные противоклещевые обработки домашних животных, начиная с апреля и до середины ноября. Для этого используют спреи, капли на холку, таблетки, ошейники.

С другим весенним обострением питомцев детородного возраста поможет справиться стерилизация.

– Если животное не предназначено для разведения потомства, то лучше всего его простерилизовать, – рекомендует Елена Атясова. – Благодаря этому мы не только избавим кошку-собаку от нежелательных тревог и волнений, квартиру от лишних меток, но и сбережем здоровье животному. Наукой доказано, что стерилизация, в частности, устраняет вероятность возникновения онкологических заболеваний детородной системы, особенно если операция проводится до наступления половой зрелости. Позаботьтесь о здоровье вашего питомца и помните – мы в ответе за тех, кого приручили.