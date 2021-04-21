В Барнауле прошла торжественная церемония, посвященная годовщине Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

19 апреля на базе Алтайского государственного медицинского университета в рамках мероприятия #ГодКакМыВместе чествовали волонтеров-медиков, которые внесли значительный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

806 студентов-медиков во время пандемии работали в “красной зоне”. Фото: Андрей Чурилов

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали депутаты Госдумы, АКЗС и БГД, общественные и политические деятели региона, представители бизнеса, органов государственной власти, врачебного и волонтерского сообщества.

– В ряды волонтеров я влился в феврале 2020 года, – рассказал первокурсник АГМУ Айдар Ербалин. – Вначале был региональным координатором федерального проекта «Вместе против ВИЧ», а когда началась пандемия, стал волонтером штаба акции взаимопомощи #МыВместе. Принимал заявки от населения, формировал продуктовые наборы, отправлял ребят по адресам. Это непросто: распорядиться имеющейся информацией и ресурсами с максимальной отдачей от каждого выезда. Выезжал по заявкам и сам, для личного опыта, надевал защитный костюм для «красной» зоны. Тяжелые, скажу правду, ощущения. Отвечал и за успеваемость ребят, то есть смотрел их расписание занятий и составлял график работы таким образом, чтобы это не сказывалось на качестве учебы. Лично для меня этот год стал переломным: я учился на медико-профилактическом факультете, сдал сессию, и, узнав на практике работу лечащих врачей, отчислился и заново поступил на лечебный факультет.

Напомним, что региональный штаб акции #МыВместе был сформирован в течение трех дней на базе Алтайского центра развития добровольчества совместно с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, региональным исполкомом ОНФ, региональным отделением партии «Единая Россия», региональным отделением «Волонтеры-медики».

За период акции в ней приняли участие свыше шести тысяч добровольцев, благополучателями стали более 40 тысяч человек. Волонтеры-медики до сих пор продолжают оказывать помощь в больницах, доставлять больным наборы бесплатных лекарств, поддерживать работу пунктов вакцинации.

В рамках первого этапа акции волонтеры-медики оказывали адресную поддержку пожилым гражданам. Они доставили на дом свыше 30 тысяч бесплатных продуктовых наборов. В период резкого роста заболеваемости в сентябре-октябре 2020 года штаб акции запустил новое направление работы – #МыВместе: Помощь врачам. Более двух тысяч студентов-медиков работали в системе здравоохранения региона, оказывая помощь в больницах и поликлиниках, в том числе в «красной» зоне.

– Когда мы создавали первый call-центр, не могли даже представить объем, который предстояло сделать, – отметил спикер АКЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко. – Намечали планы на завтра, не до конца понимая, что было вчера, опыта работы в период пандемии не было ни у кого. Сегодня, подводя итоги акции #МыВместе, хочу отметить, что мы с самого начала чувствовали помощь и поддержку со стороны «Волонтеров Победы», краевых и городских депутатов и органов власти, представителей бизнеса и жителей региона. Мы стали единым целым в этот трудный год, когда во главу угла ставились взаимовыручка, забота и сострадание. Ни один из тех, кто обратился в штаб акции за помощью в течение года, не остался без внимания. Накануне мы провели социологическое исследование, и жители Алтайского края назвали самыми главными людьми ушедшего года именно волонтеров-медиков. Спасибо, ваша помощь действительно бесценна.