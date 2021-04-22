Алтайским рыбакам напомнили об ограничениях в период нереста

Сейчас на территории Алтайского края регулярно проходят рейды на реках.

Специалисты, помимо браконьеров, выявляют и граждан, которые не знают правила нахождения в водоохранной зоне. Трех нарушителей природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности за стоянку автомобилей ближе 200 метров от уреза воды.

В региональном Минприроды напомнили, что в период нереста в крае действуют ограничительные меры на вылов рыбы: запрещено всякое промышленное рыболовство, а при любительской и спортивной рыбалке запрещается использовать сети, маломерные и прогулочные суда, а также иметь на борту орудия добычи, применение которых не допускается. При этом суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг на одного рыболова.