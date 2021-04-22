Уже более 100 заявок подано на юбилейный «День сибирского поля»

В этом году уже ставший традиционным «День сибирского поля» пройдет в 10 раз. Первый форум прошел в 2011-м, а в 2016 году в Алтайском крае проводили «Всероссийский день поля». А в прошлом году форум был отменен из-за пандемии.

«День сибирского поля-2021» пройдет 22-23 июня, в окрестностях Барнаула на площадке Сибирского агропарка, расположенной на 37 км Павловского тракта.

Уникальность события в том, что у гостей и участников есть реальная возможность в комфортных условиях посмотреть и представить одновременно практически все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании.

О масштабах мероприятия свидетельствуют цифры. Так, в «доковидном» 2019 году за два дня работы форума на площадке Сибирского агропарка побывали свыше 29 тыс. посетителей. В работе агрофорума приняли участие более 270 компаний. Было представлено свыше 450 единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе 129 образцов алтайской техники для почвообработки, посева, послеуборочной обработки зерна, кормозаготовки, химической защиты растений.

По данным организаторов, количество компаний, заявивших о своем участии в форуме, уже превысило сотню. В их числе предприятия и компании, занимающиеся производством и поставками сельхозтехники, оборудования, средств защиты и питания растений, кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, ГСМ, оказывающие консалтинговые услуги в области сельского хозяйства, средства массовой информации. Аккредитация на участие в агрофоруме «День сибирского поля-2021» продлится до 7 июня.