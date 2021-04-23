Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

23 апреля 07:48 2021

Преимущественно без осадков и немного прохладные нерабочие дни обещают синоптики.

Фото: pixabay.com

24 апреля 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Днём преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +6…+8 градусов.

25 апреля 2021 года в столице Алтайского края:

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура -1…-3 градуса.

Днём преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура +10…+12 градусов.