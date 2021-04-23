Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Преимущественно без осадков и немного прохладные нерабочие дни обещают синоптики.
24 апреля 2021 года в Барнауле:
Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.
Днём преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +6…+8 градусов.
25 апреля 2021 года в столице Алтайского края:
Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура -1…-3 градуса.
Днём преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура +10…+12 градусов.