Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

С 22 по 24 апреля местами, а 25–26 апреля на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), передаёт ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.

Если вы обнаружили начинающийся пожар — например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами — постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.