Барнаульцы смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году

Сегодня, 26 апреля 2021 года, началось онлайн-голосование по отбору объектов для благоустройства.

Фото: istockphoto

До 30 мая барнаульцы смогут отдать свой голос за две территории, которые благоустроят в 2022 году.

Выбирать предстоит из 39 предложенных общественных пространств.

Принять участие в голосовании можно несколькими способами:

1. Голосование на платформе za.gorodsreda.ru

На платформе необходимо выбрать Барнаул и ознакомиться со списком объектов для голосования.

Чтобы оставить свой голос, нужно войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты; подтвердить номер телефона.

Из предложенного списка нужно выбрать две общественные территории, которые, по вашему мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.

2. Голосование через платформу обратной связи (ПОС)

Для голосования на платформе через личный кабинет пользователя с помощью ЕСИА потребуется подтвержденная учетная запись. Чтобы проголосовать, гражданину необходимо зайти в личный кабинет пользователя по прямой ссылке, или через специальную форму (виджет общественного голосования), размещенную на главной странице сайта.

3. Голосование на официальном сайте города

Свой выбор можно сделать, в специальном разделе сайта «Голосование по выбору объектов благоустройства». Здесь также можно выбрать два варианта, предварительно изучив краткую информацию с фотографией общественных территорий из списка. Отметив объекты для благоустройства, нужно нажать кнопку «Проголосовать».

4. Голосование с помощью волонтера

Консультацию по вопросам голосования на платформе можно получить у волонтеров. Волонтерские пункты планируется организовать в ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу пр. Ленина, 6

Напомним, принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий можно с 14 лет.

Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, каким способом проголосовал житель, пишет пресс-служба мэрии.