ЗВЕРИное обаяние рок-н-ролла

Как прошел концерт Романа Билык и группы «Звери» в Барнауле.

Фото: muzolenta.ru

Подходящий к концу апрель, пожалуй, закрыл все гештальты желаний у поклонников популярной музыки. Начавшись с концертов Трофима и Димы Билана, он продолжился выступлениями «Би-2» и Вячеслава Бутусова. Финальным же аккордом стал долгожданный концерт группы «Звери» на сцене «Титов-Арены».

Легендарная рок-группа представила поклонникам новый альбом «У тебя в голове». Премьера этого мини-альбома состоялась 17 мая 2019 года и в него вошло пять песен: «Вездеходик», «Лунатик», «Котёнок», «Мотылек» и «У тебя в голове». Если судить по названиям, то все эти песни должны были быть частью некоего уменьшительно-ласкательного цикла, однако они все разные. Музыкальные критики отметили, что в энергичнейшем поп-панковском «Вездеходике» «Звери» демонстрируют какое-то нероссийское, а, скорее всего, британское звучание. «Лунатика» можно было бы предложить в репертуар «Мумий Тролля» – разве что узнаваемый голос выдаёт в песне автора. В «Котёнке» Рома непривычно вкрадчив, что не мешает ему выдать один из самых нежных и трогательных припевов. В «Мотыльке» «Звери» ловко превращаются в синти-поп-проект, и только финальную «У тебя в голове» можно назвать песней давно привычных «Зверей». И этот эксперимент с жанрами привёл к тому, что слушать группу стали даже высоколобые музыкальные критики, которые воротили носы от «Зверей», в пору их «подростковых песен».

На новые песни зрители, конечно, реагировали не так бурно, как на хиты всех лет творческой деятельности Ромы Зверя. Но группа подошла к этому весьма иронично и даже разучивала с залом слова новых песен, чтобы закрепить их в памяти фанатов.

Выступление группы «Звери» в Барнауле

Фото: Галины Можаевой

Двухчасовое шоу с заявленной атмосферой космической романтики, удалось на «ура». Даже несмотря на то, что публика почему-то достаточно долго раскачивалась. Зато, когда раскачалась – Титов-Арена заходила ходуном! Также, и это отметили все без исключения фанаты, на этом концерте Рома много общался с залом, видно было, что сами артисты тоже за карантин истосковались по этой концертной энергетике и хорошей зрительской поддержке.

Галина Можаева, фанат группы с 12 лет рассказала: «Я была на всех концертах группы в Барнауле. И на всех абсолютно концертах «Звери» выдают невероятную энергетику, вызывая шквал эмоций и воспоминаний, накрывающий с головой. Основную часть программы, конечно, составляли песни «золотого фонда» – «Напитки покрепче», «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты», «Для тебя» – без них никуда, половина зала идёт в первую очередь ради хитов. Эти песни фанаты поют вместе с музыкантами и могут вступить с любой части куплета или припева. В этот раз, кроме атмосферы, качества звука, энергетики – которые для меня, как для фаната со стажем, просто как глоток свежего воздуха, мне очень понравилось световое сопровождение, и то, что артисты так много общались с залом. И… ну я уже не подросток, но чувства, которые ты испытываешь, когда видишь человека, чьи песни сопровождали тебя большую часть жизни, и в печали, и в радости, на расстоянии вытянутой руки – непередаваемы. Мне кажется, если я пойду на их концерт в 60 – а я пойду! – то буду испытывать то же самое. Это было круто, круто, миллион раз круто».

Дважды группа уходила, пытаясь закончить концерт. Но зрители этого просто не поняли, решив, что это какая-то техническая пауза, и криками поддержки вызывали музыкантов.

Они, конечно же, вышли, спели «на бис» и … обещали вернуться в Барнаул через год!