60 тонн лука пытались ввезти в Алтайский край по поддельным документам

Всего с 16 по 22 апреля 2021 года в регион не пустили 176 тонн подкарантинной продукции из Казахстана.

Фото: pixabay.com

Нарушения законодательства пресекли инспекторы регионального Россельхознадзора.

22 апреля гражданин Казахстана пытался ввезти в Алтайский край 5 тонн ореха пекан без документов, подтверждающих безопасность продукции.

Также за указанный период не пустили в регион 60 тонн репчатого лука, 60 тонн капусты белокочанной, 22 тонны фиников, а также моркови свежей, риса и другой опасной продукции. Инспекторы установили, что продукцию ввозили с поддельными документами, в которых содержались недостоверные сведения.

Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.