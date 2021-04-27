60 тонн лука пытались ввезти в Алтайский край по поддельным документам

Всего с 16 по 22 апреля 2021 года в регион не пустили 176 тонн подкарантинной продукции из Казахстана.
Нарушения законодательства пресекли инспекторы регионального Россельхознадзора.
22 апреля гражданин Казахстана пытался ввезти в Алтайский край 5 тонн ореха пекан без документов, подтверждающих безопасность продукции.
Также за указанный период не пустили в регион 60 тонн репчатого лука, 60 тонн капусты белокочанной, 22 тонны фиников, а также моркови свежей, риса и другой опасной продукции. Инспекторы установили, что продукцию ввозили с поддельными документами, в которых содержались недостоверные сведения.
Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.