Больше 10 тысяч новых учебных мест создали в алтайских школах за три года

В этот период в регионе построили 5 школ и 3 пристроя, ввели 2 592 новых места, в том числе 4 школы в рамках нацпроекта «Образование» общей мощностью 1 790 мест.

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По данным регионального министерства образования, всего за счет строительства, оптимизации и проведения капитальных ремонтов уже имеющихся помещений муниципальными образованиями создано больше 10 тысяч новых мест в Барнауле, Локтевском, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Ключевском районах.

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