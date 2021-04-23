Расписание ЕГЭ в 2021 году утвердили в России

Согласно утвержденному расписанию основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня, резервные дни — с 28 июня по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

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Первыми пройдут экзамены по географии, литературе и химии (31 мая), 3 и 4 июня школьники будут сдавать русский язык; 7 июня — профильную математику, 11 июня — историю и физику, 15 июня — обществознание. 18 июня пройдут экзамен по биологии и письменный экзамен по иностранному языку. 21 и 22 июня проведут устный экзамен по иностранному языку, 24 и 25 июня — по информатике.

Приказ утверждает также продолжительность проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения по отдельным предметам и требования к ним.

Отметим, что с 2021 года изменилась продолжительность экзамена по биологии, теперь она составляет 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по информатике и ИКТ с 2021 года проводится в компьютерной форме. Экзамен сдается на компьютерной технике, не имеющей доступа к сети Интернет, пишет пресс-служба мэрии.