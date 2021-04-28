Проект здания нового ЦУМа отправлен на доработку

Градостроительный совет признал существующее планировочное решение для центрального универмага недостаточно проработанным.

Фото: студия Rezells

27 апреля на градостроительном совете предприниматель Евгений Ракшин, студия Rezells и проектная мастерская «Архигрупп» представили эскиз преображения ЦУМа. Архитекторам и другим членам совета продемонстрировали проект разноуровнего здания для размещения торгового центра, гостиничного комплекса и многих других функциональных зон – от ресторанов до рекреационных площадок. Здание было представлено в эскизах, чертежах и 3D визуализации.

Для строительства планируют объединить три существующих участка — самого здания ЦУМа, территории за ним до проезда перед зданием корпуса университета и кофейни перед гостиницей «Центральной», которую, скорее всего снесут, если начнут строительство. Здание, по задумке авторов, будет выделяться столичной архитектурой. Для отделки его фасадов решено использовать натуральный светлый камень, возможно даже белый мрамор, с барельефами на поясках между элементами остекления. Украшением станут арочные окна торгового центра, а кровля будет использована для летних кафе. У нового ЦУМа предполагается своя подземная парковка на 100 машиномест и наземная на 15 авто. Отдельное внимание в проекте уделено благоустройству внутреннего двора и пешеходной зоны перед комплексом. Здесь предлагают разбить газоны, разместить лавочки, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства. Перед ЦУМом планируется разбить полноценный сквер и создать зону отдыха.

Сам по себе проект был признан участниками градостроительного совета значимым и многие отметили, что уже давно ждали, когда владелец здания решит им заняться. Однако представленные материалы были признаны недоработанными. На многие вопросы у Кирилла Храбрых – архитектора, представляющего проект, не нашлось удовлетворяющих членов совета ответов. Как будет организована пожарная эвакуация жильцов отеля, не затруднит ли разгрузка автомобилей проезд к соседним зданиям, будет ли удобен вход в гостиницу с улицы Димитрова, эти и другие вопросы, по мнению градсовета, остались не проработанными в полном объеме. Так же, как и внутренний двор, планы гостиничных этажей и подземных парковочных мест.

Помимо этого, по мнению некоторых членов совета, строительство здания такой высоты в этой части города невозможно. Впрочем, с этим утверждением можно поспорить. По словам архитектора проекта, на данной территории нет исторической высотной доминанты, на которую следовало бы ориентироваться, к тому же на одной линии с планируемым высотным зданием стоит здание корпуса университета, отнюдь не маленькое.

В своём выступлении Евгений Ракшин поделился с членами градсовета мнениями пользователей соцсетей, отметив, что жители Барнаула в различных интернет-сообществах одобрили представленный проект. Заказчик проекта готов работать и построить в центре краевой столицы по-настоящему значимый объект, способный украсить центральную часть города. И что он, как инвестор, надеется на поддержку профессионалов и реальные советы специалистов.

В итоге довольно горячих дебатов, а Евгений Ракшин защищал проект довольно эмоционально, приводя в пример архитектурные решения европейских столиц и крупных российских городов, градсовет сформулировал свои предложения по доработке проекта, которые и будут направлены заказчику.

Это было первое рассмотрение проекта нового ЦУМа градсоветом. Учитывая важность знакового для города объекта, в его реализации заинтересованы все – и город, и жители, и инвестор. Члены градсовета, архитекторы – создатели проекта соберутся ещё не один раз, чтобы преодолеть разногласия и прийти единому мнению. Ведь главная цель всего мероприятия заключается в том, чтобы на месте устаревшего ЦУМа появилось новое и современное здание.