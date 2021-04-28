Сроки отключения горячей воды сократят в Барнауле

Это станет возможно благодаря реализации СГК инвестпроекта модернизации перемычки коллектора теплосети на Барнаульской ТЭЦ-2.

Известно, что в 2022 году сроки отключения горячей воды во время гидравлических испытаний и ремонта сетей сократятся еще на 3 дня.

К 2022 году общий срок отключения предположительно составит 15 дней — это время и на сами гидравлические испытания, и на ремонты по устранению повреждений после них.

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