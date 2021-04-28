Жительница Новоалтайска угнала у знакомого машину, чтобы потрепать ему нервы

Однако полицейские оперативно задержали угонщицу Mitsubishi Pajero.

Джип женщина угнала у старого знакомого. В этот момент она была сильно пьяна. Пострадавший сообщил об этом в полицию.

Установлено, что гражданка 1996 года рождения встретилась со своим приятелем, которого она давно не видела и, распивая спиртное, предложила ему показать, как нужно правильно управлять транспортным средством. Мужчина, который не выпивал, а лишь угощал женщину, не подозревая подвоха, поменялся местами с приятельницей и провел инструктаж, рассказав как управлять его машиной. В результате, когда мужчина вышел из машины и хотел снова сесть за руль, женщина вдруг неожиданно завела Mitsubishi Pajero и уехала в неизвестном направлении.

Известно, что женщина не имела водительских прав, а угнала машину, чтобы потрепать нервы своему приятелю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.