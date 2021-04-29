В Барнауле открыли новую линию по производству шин

28 апреля на церемонию запуска нового производства на одном из крупнейших в крае предприятий Барнаула, известном в стране и мире как Алтайская шинная компания, приехал губернатор края Виктор Томенко.

Фото: Андрей Чурилов

На обновленной технологической линии, выпускающей продукцию под брендом Nortec, был установлен уникальный агрегат, который пришлось заказывать в Китае и который обошелся собственнику вместе с монтажом в 200 млн рублей.

Этот агрегат позволяет производить более качественный протектор, который изготавливается не из одного вида резины, а из нескольких. Это улучшит проходимые характеристики, а значит, повысит качество готовой продукции и ее конкурентоспособность.

По словам управляющего директора «Нортек» в Барнауле Владимира Яковлева, сегодня барнаульские шинники выпускают пять категорий шин (индустриальные, грузовые, легкогрузовые, сельскохозяйственные и внедорожные). Компания занимает 44 процента рынка России по производству сельскохозяйственных шин; 62 процента – индустриальных шин, 18 процентов – грузовых.

По его словам, в прошлом году в основные фонда предприятия было вложено около 700 млн рублей, а в этом году запланировано инвестировать в развитие предприятия еще 400 млн рублей. В планах предприятия в 2021 году увеличить штат работников на 250 человек (70 человек с начала года уже трудоустроены).

– Только в Барнауле производится внедорожная шина, которая славится не только в России, но и за рубежом, – сказал Владимир Яковлев.