Как возник день труда, в который принято отдыхать?

1 мая – праздник, который любят все. Первое тепло, ласковое солнце, нежная зелень с запахом весны и, конечно, долгожданные выходные. В этом году привычные 3-4 дня отдыха превратились в целые десятидневные каникулы. И мало кто вспоминает, к чему приурочен этот день и что мы празднуем. «Вечерний Барнаул» рассказывает историю возникновения всеми любимого Первомая.

История праздника

Поколение постарше еще помнит название «День международной солидарности трудящихся», среди молодежи эти дни называют просто – «майские праздники». Однако у Первомая – богатая, не всегда радостная история, которая началась далеко за пределами нашей страны – в Чикаго. 1 мая 1886 года состоялась забастовка 40 тысяч рабочих, возмущенных тяжелейшими условиями труда. Их рабочий день длился 15 –16 часов. Про больничные, отпуска и пенсии и вовсе никто не слышал. Требования рабочих Чикаго заключались в сокращении рабочего дня до восьми часов, ограничений детского труда и социальных гарантиях.

Для работодателей – владельцев заводов такие условия были не выгодны. Удерживая хозяйские позиции, они уволили полторы тысячи наиболее активных забастовщиков. Но рабочие продолжали бастовать. Заводы терпели убытки, простаивая без работы. Тогда американские власти завезли штрейкбрехеров. Возмущение рабочего класса от этого только нарастало. Они устроили митинг, который был жестко подавлен полицией. В итоге несколько десятков человек были убиты, сотни ранены. Власти арестовали несколько сотен человек, разогнали рабочих, а восемь зачинщиков беспорядков были приговорены к повешению.

С тех пор 1 мая стало днем, когда рабочие традиционно устраивали митинги, забастовки и демонстрации. В 1889 году в память о погибших в Чикаго парижский Конгресс II-го Интернационала постановил отмечать 1 мая Всемирный День солидарности трудящихся.

Первомай в России

В 1890 Первомай был отмечен и на территории Российской империи. Тогда в Варшаве произошла стачка с участием 10 тысяч польских рабочих. Случившееся стало примером, который вдохновил товарищей по классу на всей территории Российской империи. И с тех пор русские рабочие регулярно устраивали первомайские акции протеста, число которых год от года нарастало, как снежный ком. Рабочие требовали повышения оплаты труда, уменьшения рабочего дня, социальных гарантий и тому подобное. Но тогда маевки носили исключительно социальный характер. Представители политических партий принимали в митингах все более активное участие. В 1897 году праздник приобрел политический налет. Среди социальных лозунгов 1 мая звучали политические требования: «Свобода и равенство!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!» и так далее.

К 1912 году число рабочих, принимавших участие в маевках, достигало 400 тысяч. Последний дореволюционный Первомай собрал несколько миллионов рабочих, требуящих свержения царской власти. Официальным праздником этот день стал после февральской революции 1917 года. Митинги и манифестации стали проводиться открыто.

В Советской России этому празднику давали несколько названий: «День Интернационала», позже – «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая». Этот праздник был назначен одним из двух главных государственных праздников – наравне с годовщиной революции, которую отмечали 7 ноября.

Молодая Страны Советов решила отмечать 1 мая с размахом. В 1918 году этот день был объявлен выходным, в 1928 году к нерабочему первому мая добавили второе. Так люди получили целых два дня дополнительного отдыха.

Несмотря на политическую окраску, постепенно Первомай стал любимым праздником советских людей. По всей стране проходили демонстрации, в которых участвовали целыми рабочими коллективами.

После демонстраций люди продолжали отмечать Первомай за праздничным столом. Второго мая укрепилась традиция выбираться за город на веселую маевку с родными и близкими. Праздничная атмосфера в эти дни царила по всей стране.

Первомай сегодня

1 Мая сегодня остается любимым праздником всех жителей нашей страны. Конечно, его политическое прошлое практически забыто, осталась традиция теплого весеннего праздника. В эти дни россияне готовят шашлыки, гуляют по городу, совершают небольшие путешествия.

Отрывок из х/ф “Москва слезам не верит”

Фото: Яндекс.Дзен

Особую радость Первомай приносит дачникам, которые в этот день в первый раз за год приезжают в сад, делают там уборку или просто наслаждаются тишиной и природой.

Первомай в других странах

Эта дата является праздничной в 142 странах мира. Однако больше всего этот праздник любят в Греции, Испании, Германии, Швеции, Франции, Ирландии, Италии и Голландии. В каждой стране существуют собственные первомайские обычаи.

Греция 1 мая отмечает приход лета. В этот день девушки плетут венки из первых цветов и украшают ими двери своих домов.

1 мая в Испании также связан с цветами: влюбленные парни дарят своим избранницам первые весенние цветы.

В Германии отмечают день веселых народных гуляний, ярмарок и уличных танцев. У молодых немцев есть традиция: влюбленный парень делает красивое признание в любви, в знак которого сажает под окном девушки деревце.

В Швеции в ночь с 30 апреля на 1 мая зажигают гигантские костры. Считается, что в них сгорает весь негатив и мусор, накопившийся за год. После этого наступает время веселых уличных танцев. Митинги здесь тоже есть – утром люди выступают в поддержку рабочих.

«Праздник ландышей» – такое название у Первомая во Франции. Романтичные французы дарят эти ароматные цветы друг другу на счастье.

В Ирландии в этот день отмечают древний кельтский языческий праздник Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия Беленусу. Считается, что только после этого наступает лето.

Итальянцы же 1 мая отмечают языческий праздник в честь богинь Майи и Флоры. По всей стране проходят яркие фестивали цветов. Так итальянцы почитают покровительниц весны и природы.

Голландия известна всему миру своим фестивалем тюльпанов. Именно 1 мая традиционно начинается это красочное зрелище.

Так сложилось, что 1 Мая действительно стал народным праздником, который объединяет людей по всему миру. У каждого свои традиции, но все вместе радуются весне и чувствуют себя счастливыми.

Дорогие земляки! Редакция «Вечернего Барнаула» присоединяется ко всеобщим поздравлениям. Желаем вам успехов по всех начинаниях, хорошего настроения, счастья и благополучия! Пусть маленькие победы сегодня станут огромными достижениями завтра! Бодрости, оптимизма и, конечно, крепкого здоровья!