Напоминаем телефоны экстренных и диспетчерских служб города

В преддверии продолжительных майских выходных администрация города напоминает барнаульцам телефоны экстренных и диспетчерских служб города

Фото: canva.com

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Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) – 50-01-01.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) – 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) – 59-97-10.

Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула – 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).

Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» – 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).

Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86.

Аварийный комиссариат – 88007000070.

Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.

Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) – 46-99-86.

Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) – 717-820, 558-866.

Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона – 101).

Полиция – 02.

Скорая помощь – 03.

Аварийная газовая служба – 04.

Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 65-82-19.

Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).