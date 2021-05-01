Напоминаем телефоны экстренных и диспетчерских служб города

В преддверии продолжительных майских выходных администрация города напоминает барнаульцам телефоны экстренных и диспетчерских служб города
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Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях: Железнодорожный район – 62-56-95; Индустриальный район – 47-51-83; Ленинский район – 54-44-49; Октябрьский район – 24-74-98; Центральный район – 63-08-25.
Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) – 50-01-01. Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) – 29-91-88, 38-06-16. Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) – 59-97-10. Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула – 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети). Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» – 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).
Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86. Аварийный комиссариат – 88007000070. Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79. Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный). Аэропорт Барнаула – 54-30-09. Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) – 46-99-86. Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) – 717-820, 558-866.
Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона – 101). Полиция – 02.Скорая помощь – 03. Аварийная газовая служба – 04. Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55.«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 65-82-19.Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).